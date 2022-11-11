5555 км проехал за 55 дней карагандинский веломарафонец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Велосипедист-любитель из Караганды Ернат Мелсулы преодолел 5555 километров за 55 дней. Свой велопробег он посвятил 150-летию Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Марафон стартовал в день рождения учителя нации, 5 сентября, в селе Акколь, на родине юбиляра, и завершился в Стамбуле.

«У меня было два обязательных условия: первое — стартовать 5 сентября, в день рождения Ахмета Байтурсынова, и второе — отправиться в путь из его родного села. 60 % моей поездки, более 3000 км, прошло по четырем регионам Казахстана – Костанайской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областям. Затем я полетел в Кутаиси (Грузия). Проехал вдоль Черного моря 600 км. И пересек границу Турции, попав в Ризе – родной город Эрдогана», – говорит Ернат Мелсулы.

В Турции веломарафонец побывал также в городах Трабзон, Орду, Самсун, Чорум, Кале, Анкара, где его встретило посольство Казахстана, Бурса и Стамбул.

«На самом деле я проехал 5585 км. Но чтобы запомнилось и для красоты оставил 5555 км за 55 дней, как и было запланировано. Завершил свой велотур я на кладбище Мустафы Озтюрка, сына Алаша, семикратного чемпиона мира по тхэквондо. Увидел дом выдающегося спортсмена, побывал в основанной им школе, которую возглавляет его ученик Джемал Кабадайы. Потомки Мустафы Озтюрка подарили мне кубок и медаль», – говорит веломарафонец.

На велосипеде Ернат ездит все 12 месяцев в году и, только завершив международный марафон, запланировал уже новые маршруты.

«Моя цель — объехать весь мир на железном коне. И стратегия — не повторять маршруты. Теперь я хочу поехать на Восток. В следующем году исполняется 800 лет Султану Бейбарысу, планирую посвятить ему велопробег. Начну в Актогае и завершу в Египте, в Каире. Здесь он правил 17 лет. В 2024 году намерен из Стамбула добраться до Парижа. Там пройдут летние Олимпийские игры, а вторая причина заключается в том, что будет 70-летие Мустафы Озтюрка. Он первым начал популизировать тхэквондо в Германии, Турции и Казахстане», – поделился планами Ернат.

Напомним, в феврале этого года Ернат Мелсулы преодолел 150 километров за 9 часов 56 минут. Велопробег вошел в Книгу рекордов Казахстана как первый зимний веломарафон.



