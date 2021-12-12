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554 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
12 Декабря 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 554 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 68
город Алматы - 38
город Шымкент - 12
Акмолинская область - 48
Актюбинская область - 3
Алматинская область - 23
Атырауская область - 4
Восточно-Казахстанская область - 22
Жамбылская область - 2
Западно-Казахстанская область - 15
Карагандинская область - 95
Костанайская область - 70
Кызылординская область - 4
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 69
Северо-Казахстанская область - 74
Туркестанская область - 6
Всего в стране выявлены 979484 заболевших.
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