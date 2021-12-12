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554 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

12 Декабря 2021 08:01
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554 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 554 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 68

город Алматы - 38

город Шымкент - 12

Акмолинская область - 48

Актюбинская область - 3

Алматинская область - 23

Атырауская область - 4

Восточно-Казахстанская область - 22

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 15

Карагандинская область - 95

Костанайская область - 70

Кызылординская область - 4

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 69

Северо-Казахстанская область - 74

Туркестанская область - 6

Всего в стране выявлены 979484 заболевших.



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#Коронавирус в РК  
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