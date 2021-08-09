5525 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5525 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1728,

город Алматы - 1204,

город Шымкент - 597,

Акмолинская область - 192,

Алматинская область - 343,

Атырауская область - 259,

Восточно-Казахстанская область - 182,

Западно-Казахстанская область - 41,

Карагандинская область - 197,

Костанайская область - 76,

Кызылординская область - 161,

Мангистауская область - 119,

Павлодарская область - 130,

Северо-Казахстанская область - 190,

Туркестанская область - 106.





Итого выздоровевших в Казахстане - 525627.



