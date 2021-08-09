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5525 казахстанцев выздоровели от коронавируса
9 Августа 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5525 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1728,
город Алматы - 1204,
город Шымкент - 597,
Акмолинская область - 192,
Алматинская область - 343,
Атырауская область - 259,
Восточно-Казахстанская область - 182,
Западно-Казахстанская область - 41,
Карагандинская область - 197,
Костанайская область - 76,
Кызылординская область - 161,
Мангистауская область - 119,
Павлодарская область - 130,
Северо-Казахстанская область - 190,
Туркестанская область - 106.
Итого выздоровевших в Казахстане - 525627.
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