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5525 казахстанцев выздоровели от коронавируса

9 Августа 2021 08:16
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5525 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5525 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1728,

город Алматы - 1204,

город Шымкент - 597,

Акмолинская область - 192,

Алматинская область - 343,

Атырауская область - 259,

Восточно-Казахстанская область - 182,

Западно-Казахстанская область - 41,

Карагандинская область - 197,

Костанайская область - 76,

Кызылординская область - 161,

Мангистауская область - 119,

Павлодарская область - 130,

Северо-Казахстанская область - 190,

Туркестанская область - 106.


Итого выздоровевших в Казахстане - 525627.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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