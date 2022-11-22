550 тысяч тонн электронных отходов образовано в прошлом году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам прошлого года в стране было образовано 550 тысяч тонн отходов электронного и электрического оборудования. Об этом заявил руководитель управления развития расширенных обязательств производителей (импортеров) департамента государственной политики управления отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сабит Токмурзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 31 Экологического кодекса РК, запрещается принимать на полигонах электронное экологическое оборудование. Данная норма направлена на предотвращение загрязнений атмосферы, почвы, образующихся электрическим электронным оборудованием. Более того, текущее состояние полигонов захоронения отходов требуют введение данных мер, так как отсутствуют противофильтрационные краны и другое оборудование, позволяющие при необходимости своевременно выявлять негативное воздействие. Формирование ведомственной статистики ведется в рамках государственных кадастровых отходов. Согласно имеющейся информации, в 2021 году образовано 550 тысяч тонн отходов электрического оборудования, из них 31 тонна переработана, а 2 тонны повторно использованы», - рассказал руководитель управления развития расширенных обязательств производителей.

По словам Сабита Токмурзаева, управление опасными отходами, согласно законодательству, регулируется национальным стандартом. Данный стандарт является обязательным для применения, так как включен в перечень национальных стандартов в области управления отдельными видами отходов.

«Вместе с тем, согласно кодексу, местные исполнительные органы городов республиканского значения реализуют политику в области управления коммунальными отходами посредством обеспечения, создания, функционирования необходимой инфраструктуры для субъектов предпринимательства. В целом стоит отметить, что управление отходами находится в конкурентной среде. Также акиматы могут способствовать сбору, дальнейшему управлению отходами электронного и электрического оборудования. То есть, развитие инфраструктуры электрических и электронных отходов, прежде всего, необходимо местным исполнительным органам совместно с бизнесом», - добавил Сабит Токмурзаев.

Отметим, сегодня в столице в рамках национального форума обсуждаются вопросы сбора и переработки электронных отходов. Форум проводится в рамках проекта «Национальный мониторинг электронных отходов: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан».



