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    550 особей фазана выпустили на территории зеленого пояса столицы

    19 Сентября 2022, 20:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичным управлением охраны окружающей среды и природопользования совместно с ТОО «Астана орманы», ГКП на ПВХ «Астана Ветсервис» и Акмолинской областной территориальной инспекцией лесного и животного мира произведен выпуск 550 сеголеток фазана в зеленый пояс столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Ранее на территории зеленого пояса уже были выпущены на волю 850 фазанов.

    Птицы – это санитары леса, которые постоянно выискивают и уничтожают вредных насекомых даже тогда, когда их мало. Таким образом, лесные птицы постоянно препятствуют быстрому размножению лесных вредителей и тем самым предотвращают возникновение опасных для леса массовых скоплений насекомых, с которыми впоследствии очень трудно бывает бороться. Если применяемые для этой цели химические методы борьбы можно сравнить с действием пожарной команды, то деятельность насекомоядных птиц в лесу соответствует задачам противопожарной инспекции, предупреждающей возможность возникновения самого пожара. Вредных насекомых поедают почти все виды лесных птиц, и фазаны в том числе.

    Роль лесных птиц в распространении семян и плодов также очень важна. Это имеет большое значение для естественного возобновления леса и образования подлеска. Что касается эстетического значения лесных птиц, они издавна привлекали внимание людей и пользовались особой любовью народа.

    За выпушенными фазанами планируется постоянно проводить наблюдение силами лесников ТОО «Астана орманы», а при необходимости в зимнее время производить дополнительное кормление.

    Фото: gov.kz
    Астана Экология
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