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    $55 тысяч выманили аферисты у астанчанки

    27 Июня 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 55 тысяч долларов США выманили аферисты у астанчанки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С заявлением в полицию обратилась жительница столицы, ставшая жертвой обмана. По словам потерпевшей, неизвестные выманили у нее 55 тысяч долларов США. Злоумышленники позвонили ей и сообщили, что ее дочь находится в полиции, для решения проблемы нужно срочно отправить деньги. 63-летняя женщина сообщила, что около 21.00 часов вечера на домашний телефон позвонила девушка и, представившись дочерью, плачущим голосом сообщила, что произошло ДТП с ее участием, когда она переходила дорогу в неустановленном месте.

    В результате якобы пострадали она и водитель автомашины, чтобы не заводили уголовное дело – необходимы деньги. Затем трубку взял мужчина и, представившись полицейским, сказал, что сейчас к ней приедет водитель, через которого нужно передать деньги. После завершения разговора женщина в спешке начала собирать все деньги и затем передала их приехавшему мужчине. Затем поняв, что дочь в порядке, а она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 37-летний мужчина, который прибыл в качестве курьера и взял деньги у женщины. Злоумышленник признался, что за услугу «курьера» ему полагалось 5% от общей суммы.

    По данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Борьба с преступностью Мошенничество
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