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    55 спусков снежных лавин провели с начала зимы в ВКО

    2 Марта 2022, 21:24

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С начала зимнего периода в ВКО проведено 55 спусков снежных лавин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    В Восточном Казахстане в связи с лавиноопасной обстановкой специалисты ВК
    филиала «Казселезащита» и ДЧС ВКО проводят профилактический спуск лавин.

    На автодороге «Оскемен-Самар» на 95-102 километре и на 132-137 километре
    осуществлены взрывные работы в результате которых спущено 6140 куб.м. снега. Всего в регионе с начала зимнего периода проведено 55 профспусков с общим объемом 45 900 куб.м.
    Лавины обычно начинают двигаться, если на поверхность снега падает дождь, а
    также, если температура воздуха меняется в ту или иную сторону во время
    снегопада, или сильный буран в сопках переносит снег. Солнечное тепло
    оплавляет кристаллы снега и делает его непрочным.

    «Профилактические мероприятия нацелены на предотвращение возникновения
    чрезвычайных ситуаций и защиту автодороги через которую ежедневно проезжает
    большое количество автотехники. Снега на лавиносборах за эти дни накопилось
    довольно много. Пока лавинная опасность в Восточном Казахстане сохраняется»,
    - отметил Омар Дузгумбаев руководитель ВК филиала «Казселезащита».


    Спасатели ДЧС ВКО и специалисты ВК филиала «Казселезащита»
    рекомендуют жителям воздержаться от похода в горы, населению быть
    предельно осторожными на лавиноопасных участках в регионе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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