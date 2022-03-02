55 спусков снежных лавин провели с начала зимы в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С начала зимнего периода в ВКО проведено 55 спусков снежных лавин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
В Восточном Казахстане в связи с лавиноопасной обстановкой специалисты ВК
филиала «Казселезащита» и ДЧС ВКО проводят профилактический спуск лавин.
На автодороге «Оскемен-Самар» на 95-102 километре и на 132-137 километре
осуществлены взрывные работы в результате которых спущено 6140 куб.м. снега. Всего в регионе с начала зимнего периода проведено 55 профспусков с общим объемом 45 900 куб.м.
Лавины обычно начинают двигаться, если на поверхность снега падает дождь, а
также, если температура воздуха меняется в ту или иную сторону во время
снегопада, или сильный буран в сопках переносит снег. Солнечное тепло
оплавляет кристаллы снега и делает его непрочным.
«Профилактические мероприятия нацелены на предотвращение возникновения
чрезвычайных ситуаций и защиту автодороги через которую ежедневно проезжает
большое количество автотехники. Снега на лавиносборах за эти дни накопилось
довольно много. Пока лавинная опасность в Восточном Казахстане сохраняется»,
- отметил Омар Дузгумбаев руководитель ВК филиала «Казселезащита».
Спасатели ДЧС ВКО и специалисты ВК филиала «Казселезащита»
рекомендуют жителям воздержаться от похода в горы, населению быть
предельно осторожными на лавиноопасных участках в регионе.