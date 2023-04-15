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    55 объектов образования отремонтируют в Карагандинской области

    15 Апреля 2023, 16:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году запланирован ремонт 55 объектов образования в Карагандинской области. На эти цели предусмотрено 3,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По плану капитальный ремонт пройдет на 10 объектах, а текущий на 45 объектах. Также на особом контроле вопрос автономных систем отопления, примыкающих к зданиям школ или расположенных внутри них. Запланирован вынос на безопасное расстояние 12 котельных и разработка ПСД на проведение капитального ремонта 18 объектов образования.

    «До 2027 года в регионе планируется строительство дворцов школьников в Майкудуке и Пришахтинске, а также в Темиртау. Работа по строительству Дворца школьников в Пришахтинске уже начата», - сообщила руководитель управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование
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