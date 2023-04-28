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    55 нелегальных мигрантов спасли у побережья Турции

    28 Апреля 2023, 21:13

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - 55 нелегальных мигрантов из территориальных вод Турции были высажены на берег в районе Айвалык. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Согласно сообщению, размещенной на сайте Командования береговой охраны, поступило сообщение, что у побережья Айвалыка обнаружена группа нелегальных мигрантов.

    В связи с этим, в район был направлен корабль береговой охраны TCSG-84. 55 мигрантов были безопасно доставлены на берег.

    После завершения необходимых процедур нелегальные мигранты переданы Балыкесирскому управлению миграции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Мировые новости мигранты
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