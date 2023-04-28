55 нелегальных мигрантов спасли у побережья Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - 55 нелегальных мигрантов из территориальных вод Турции были высажены на берег в районе Айвалык. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, размещенной на сайте Командования береговой охраны, поступило сообщение, что у побережья Айвалыка обнаружена группа нелегальных мигрантов.

В связи с этим, в район был направлен корабль береговой охраны TCSG-84. 55 мигрантов были безопасно доставлены на берег.

После завершения необходимых процедур нелегальные мигранты переданы Балыкесирскому управлению миграции.



