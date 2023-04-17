55 мигрантов спасли в Средиземном море

РИМ. КАЗИНФОРМ - Итальянское судно благотворительной организации «Срочная Поддержка жизни» спасло 55 мигрантов в центральной части Средиземного моря. По данным сотрудников, среди них были три женщины, три ребенка и трое несовершеннолетних без сопровождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Их 10-метровая лодка была замечена в международных водах. По словам Эмануэле Наннини, главы миссии Emergency Life Support, судно «дрейфовало у ливийского берега», поскольку ее подвесной двигатель не работал уже несколько часов.

Благотворительная организация объявила, что безопасным убежищем, назначенным для высадки, является Марина ди Каррара на севере Италии, поэтому они рассчитывают на три дня плавания. Известно, что спасенные люди прибыли из Кот-д'Ивуара, Египта, Эритреи, Нигерии, Палестинской автономии, Судана и Сомали.

По данным миграционного агентства ООН, первые три месяца 2023 года стали самым смертоносным кварталом за последние шесть лет для нелегальных мигрантов, пересекающих центральную часть Средиземного моря на лодках контрабандистов. В качестве одной из причин трагедии называются недостаточные усилия стран по проведению спасательных операций.

Как сообщалось, Международная организация по миграции зафиксировала 441 случай гибели мигрантов на опасном морском пути между северной Африкой и южными берегами Европы в январе, феврале и марте. В 2017 году за тот же период было зафиксировано 742 известных случая смерти, а за первые три месяца 2015 года - 446.