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    55 кандидатов в депутаты Сената включены в избирательные бюллетени – ЦИК РК

    12 Января 2023, 16:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Из некоторых регионов - по два кандидата, из некоторых регионов - по три кандидата. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно представленным данным избирательных комиссий, в избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов. Из города Алматы - 4 кандидата, из шести регионов, в том числе Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, по остальным регионам и городов Астаны, Алматы и Шымкент – три кандидата. В списки выборщиков по республике внесены 3168 депутатов маслихата, их значительная часть – в Туркестанской области - 317 выборщиков, и в Костанайской области - 263 выборщика», - сказал на заседании Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

    Председатель ЦИК отметил, что информация из регионов принята во внимание.

    «В целях обеспечения и защиты жизни граждан на всех этапах избирательной кампании депутатов Сената Парламента РК избирательные комиссии руководствовались рекомендациями Главного государственного врача», - добавил Нурлан Абдиров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Сенат Выборы ЦИК
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