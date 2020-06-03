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55 человек выздоровели от КВИ

3 Июня 2020 12:50
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55 человек выздоровели от КВИ

город Шымкент - 17,

Актюбинская область - 4,

Кызылординская область - 13,

Костанайская область - 8,

Атырауская область - 13.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5996:

г. Нур-Султан – 1170,

г. Алматы – 1634,

г. Шымкент – 389,

Акмолинская область – 113,

Актюбинская область – 196,

Алматинская область – 191,

Атырауская область – 494,

Восточно-Казахстанская область – 54,

Жамбылская область – 204,

Западно-Казахстанская область – 319,

Карагандинская область – 280,

Костанайская область – 96,

Кызылординская область – 268,

Мангистауская область – 151,

Павлодарская область – 154,

Северо-Казахстанская область – 43,

Туркестанская область – 240.


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