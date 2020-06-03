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55 человек выздоровели от КВИ
3 Июня 2020 12:50
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город Шымкент - 17,
Актюбинская область - 4,
Кызылординская область - 13,
Костанайская область - 8,
Атырауская область - 13.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5996:
г. Нур-Султан – 1170,
г. Алматы – 1634,
г. Шымкент – 389,
Акмолинская область – 113,
Актюбинская область – 196,
Алматинская область – 191,
Атырауская область – 494,
Восточно-Казахстанская область – 54,
Жамбылская область – 204,
Западно-Казахстанская область – 319,
Карагандинская область – 280,
Костанайская область – 96,
Кызылординская область – 268,
Мангистауская область – 151,
Павлодарская область – 154,
Северо-Казахстанская область – 43,
Туркестанская область – 240.
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