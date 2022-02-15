55 человек выиграли безвозвратные гранты для начала бизнеса в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в рамках «Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» по Тупкараганскому району 55 человек получили безвозмездные гранты в размере 200 МРП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Среди обладателей безвозвратных грантов на начало бизнеса молодежь в возрасте до 29 лет составляет около половины обладателей грантов, более 30% - многодетные матери. Кроме того, в числе обладателей грантов люди с ограниченными возможностями. Они приняли участие в проекте «Бастау бизнес», завершили краткосрочное профессиональное обучение и получили гранты.

«Государственные гранты предоставляются участникам программы, планирующим реализовать стартовый бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе. Безвозвратные гранты в предпринимательских целях предоставляются в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» – 200 МРП, то есть по показателю 2021 года 583 400 тенге.

На получение грантов в рамках государственной программы «Еңбек» могут претендовать участники программы, в том числе молодежь, члены многодетных и малообеспеченных семей, трудоспособные инвалиды, а также переселенцы, ранее не получившие гранты в рамках государственных программ. Большинство из прошлогодних обладателей грантов - жители населенных пунктов Форт-Шевченко, Акшукур и Сайын Шапагатов. Они начали свою деятельность в таких сферах, как оказание услуг, животноводство, птицеводство, гидропоника», - говорит руководитель Центра занятости населения акимата Тупкараганского района Римма Жаксылык.

Напомним, предприниматель Исатай Сактаганов, проживающий в Мангистауском районе Мангистауской области, занимается заготовкой кормов методом гидропоники.