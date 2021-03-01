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    08:15, 01 Март 2021 | GMT +6

    547 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 100, город Алматы - 66, Акмолинская область - 70, Алматинская область - 64, Атырауская область - 13, Восточно-Казахстанская область - 19, Западно-Казахстанская область - 39, Карагандинская область - 39, Костанайская область - 33, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 4, Павлодарская область - 65, Северо-Казахстанская область - 16, Туркестанская область - 10.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 196889.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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