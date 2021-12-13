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543 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
13 Декабря 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 65,
город Алматы - 33,
Акмолинская область - 75,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 36,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 32,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 124,
Кызылординская область - 2,
Павлодарская область - 74,
Северо-Казахстанская область - 56,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 948757.
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