543 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 65,

город Алматы - 33,

Акмолинская область - 75,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 36,

Атырауская область - 24,

Восточно-Казахстанская область - 32,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 5,

Карагандинская область - 124,

Кызылординская область - 2,

Павлодарская область - 74,

Северо-Казахстанская область - 56,

Туркестанская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 948757.



