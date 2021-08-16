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5421 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

16 Августа 2021 08:15
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5421 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1107,

город Алматы - 1258,

город Шымкент - 581,

Акмолинская область - 268,

Актюбинская область - 13,

Алматинская область - 252,

Атырауская область - 235,

Восточно-Казахстанская область - 63,

Жамбылская область - 75,

Западно-Казахстанская область - 48,

Карагандинская область - 980,

Костанайская область - 10,

Кызылординская область - 168,

Мангистауская область - 40,

Павлодарская область - 107,

Северо-Казахстанская область - 116,

Туркестанская область - 100.

Итого выздоровевших в Казахстане - 572034.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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