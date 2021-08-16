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5421 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
16 Августа 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1107,
город Алматы - 1258,
город Шымкент - 581,
Акмолинская область - 268,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 252,
Атырауская область - 235,
Восточно-Казахстанская область - 63,
Жамбылская область - 75,
Западно-Казахстанская область - 48,
Карагандинская область - 980,
Костанайская область - 10,
Кызылординская область - 168,
Мангистауская область - 40,
Павлодарская область - 107,
Северо-Казахстанская область - 116,
Туркестанская область - 100.
Итого выздоровевших в Казахстане - 572034.
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