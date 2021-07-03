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    08:47, 03 Июль 2021 | GMT +6

    541 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 июля лечение от КВИ продолжают получать 28 575 человек (–27 231 КВИ+ и 1344 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 640 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 935 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    По информации Минздрава, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 541 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 117 пациентов, на аппарате ИВЛ – 72 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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