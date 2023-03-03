Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    54 свертка с психотропным веществом изъяли у закладчика в Караганде

    3 Марта 2023, 14:14

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью управления полиции города Караганды задержали мужчину по подозрению в сбыте психотропных веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе обыска они изъяли 52 свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Задержанный дал признательные показания в сбыте наркотических средств. Он указал район города, где только что сделал закладку, где олицейские обнаружили два свертка с аналогичным содержимым. Экспертиза установила, что в 54 свертках находится психотропное вещество общим весом 36 граммов. Ведутся следственные мероприятия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область МВД РК Борьба с наркотиками Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    3 кг гашиша изъяли полицейские Астаны
    Находившуюся в межгосударственном розыске гражданку Узбекистана задержали в Астане
    Около 30 доз «синтетики» изъяли у двух жителей Алматы
    Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров