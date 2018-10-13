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54 спортивных сооружения cдали в этом году в Акмолинской области

14 Октября 2018 22:25 105
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54 спортивных сооружения cдали в этом году в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Одним из приоритетов Послания Президента народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» является повышение доступности массового спорта и физической культуры.И главная задача, вытекающая из обозначенного приоритета, обеспечить эффективное использование всех действующих спортивных сооружений, в том числе имеющихся при школах.

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В Акмолинской области на сегодняшний день функционирует 2355 единиц спортивных сооружений. Только в этом году спортивная инфраструктура пристоличного региона пополнилась 54 объектами, сообщили в управлении внутренней политики региона.

Физкультурно-оздоровительные комплексы действуют в шести районах области, а именно в Аккольском, Атбасарском, Зерендинском, Жаркаинском, Сандыктауском и Шортандинском районах. В процессе строительства находятся еще три ФОКа - в Астраханском, Ерейментауском и Буландынском районах.

В Бурабайском районе планируется строительство Дворца спорта, а в городе Кокшетау с целью расширения доступности в госсобственность возвращен легкоатлетический манеж областного центра, который находился в частных руках с 1990 года.

В формировании здорового образа жизни активное участие принимают и бизнес-структуры. В ряде районов, таких как Сандыктауский, Жаксынский, Степногорске, акмолинские предприниматели в рамках социальной ответственности бизнеса открывают современные спортивные площадки, доступные для широких слоев населения. Подобная меценатская практика получит свое продолжение и в других уголках региона.


54 спортивных сооружения cдали в этом году в Акмолинской области

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Спорт, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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