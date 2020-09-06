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    54 пары близнецов родились в Шымкенте за восемь месяцев

    6 Сентября 2020, 12:48

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкент по демографическим показателям занимает лидирующие позиции в республике. В городе ежегодно растет численность детей. В мегаполисе за восемь месяцев текущего года на свет появились 21 168 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Шымкента.

    По словам руководителя отдела РАГС Акботы Карнакбаевой, в городе за восемь месяцев на свет появились 54 пары близнецов.

    «Самые распространенные имена среди мальчиков в этом году - Нурислам и Нурилан, среди девочек - Сафия и Раяна», - сообщила Акбота Жумабековна.

    Кроме того, по данным специалистов, за 8 месяцев текущего года заключено 3 605 браков, численность разведённых пар - 643. Это свидетельствует о том, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество разводов в городе сократилось в три раза.

    Кроме того, за 8 месяцев отделом РАГС оформлены документы по усыновлению 26 детей.


    Автор:

    Демография Минюст Шымкент Общество
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