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    54 миллиарда тенге на оказание медпомощи выделено в Семее

    30 Марта 2022, 14:04

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году на финансирование медпомощи в ВКО планируется направить более 122 миллиардов тенге, их них на Семейский регион выделено 54 миллиарда. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал директор филиала Фонда социального медицинского страхования по ВКО Галымжан Абилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    «Финансирование позволит увеличить расходы на оказание высокотехнологичной медпомощи на 53%, стационарозамещающей помощи на 48%, онкологии – на 38%, КДУ – 27%, скорой медицинской помощи и санитарной авиации – 36%, финансирование медицинской реабилитации на 28 %. Увеличение объемов также позволит финансово обеспечить повышение доступности медицинской помощи казахстанцам по ОСМС. Наша цель – конкурентный и прозрачный рынок поставщиков медицинских услуг, это единственный путь к качественной медицине», - сказал Галымжан Абилов.

    Сообщается, что участниками медицинского страхования по ВКО на начало года являются 1 124 841 человек, что составляет 80,9 % от численности населения ВКО. Количество застрахованных граждан по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Здравоохранение Регионы
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