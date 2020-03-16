54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 16 марта 1945 года, шел 1364-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. 61-я, 47-я и 2-я гвардейская танковая армии 1-го Белорусского фронта вышли к последнему поясу укреплений противника на альтдаммском плацдарме. Г.К. Жуков приказал временно приостановить наступление и произвести перегруппировку.

Венская операция. Началась Венская стратегическая наступательная операция войск правого крыла 3-го Украинского фронта Ф.И. Толбухина, части сил 2-го Украинского фронта и Дунайской военной флотилии, продолжавшаяся с 16 марта до 15 апреля. В рамках данной операции проведены: Дьерская, Веспремская, Шопрон-Баденская, Надьканиже-Кермендская фронтовые наступательные операции и штурм Вены.

Во второй половине дня 16 марта после мощной артиллерийской подготовки 9-я гвардейская армия В.В. Глаголева и 4-я гвардейская армия Н.Д. Захватаева перешли в наступление и вклинились во вражескую оборону на 3 - 7 километров. Противник предпринял ряд контратак.

16 марта 6-я гвардейская танковая армия 2-го Украинского фронта, сосредоточившаяся к этому времени западнее Будапешта, была передана 3-му Украинскому фронту.

В течение 16 марта юго-западнее Кенигсберга советские войска, продолжая наступление, заняли населенные пункты Покарбен, Тенген, Шойшен.

Западнее и северо-западнее Данцига советские войска в результате наступательных боев заняли населенные пункты Жуково (Цукау), Пемпау, Банин.

На Штеттинском направлении советские войска вели бои по ликвидации плацдарма немцев на восточном берегу Одера.

В Венгрии северо-восточнее озера Балатон атаки танковых частей немцев, понесших в предыдущих боях большие потери, значительно ослабели.

16 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 54 дня…

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: mil.ru



