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      История Казахстана

    54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

    16 Марта 2020, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 16 марта 1945 года, шел 1364-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

    Восточно-Померанская операция. 61-я, 47-я и 2-я гвардейская танковая армии 1-го Белорусского фронта вышли к последнему поясу укреплений противника на альтдаммском плацдарме. Г.К. Жуков приказал временно приостановить наступление и произвести перегруппировку.

    Венская операция. Началась Венская стратегическая наступательная операция войск правого крыла 3-го Украинского фронта Ф.И. Толбухина, части сил 2-го Украинского фронта и Дунайской военной флотилии, продолжавшаяся с 16 марта до 15 апреля. В рамках данной операции проведены: Дьерская, Веспремская, Шопрон-Баденская, Надьканиже-Кермендская фронтовые наступательные операции и штурм Вены.

    Во второй половине дня 16 марта после мощной артиллерийской подготовки 9-я гвардейская армия В.В. Глаголева и 4-я гвардейская армия Н.Д. Захватаева перешли в наступление и вклинились во вражескую оборону на 3 - 7 километров. Противник предпринял ряд контратак.

    16 марта 6-я гвардейская танковая армия 2-го Украинского фронта, сосредоточившаяся к этому времени западнее Будапешта, была передана 3-му Украинскому фронту.

    В течение 16 марта юго-западнее Кенигсберга советские войска, продолжая наступление, заняли населенные пункты Покарбен, Тенген, Шойшен.

    Западнее и северо-западнее Данцига советские войска в результате наступательных боев заняли населенные пункты Жуково (Цукау), Пемпау, Банин.

    На Штеттинском направлении советские войска вели бои по ликвидации плацдарма немцев на восточном берегу Одера.

    В Венгрии северо-восточнее озера Балатон атаки танковых частей немцев, понесших в предыдущих боях большие потери, значительно ослабели.

    16 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 54 дня…

    55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

    56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

    57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

    58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

    59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

    60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

    61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

    62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

    63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

    64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

    65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

    66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

    67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

    68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

    69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

    70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

    71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

    72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

    73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

    74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

    75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

    Фото: mil.ru

    Автор:

    Ринат Дусумов

    История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата
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