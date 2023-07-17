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    54 человека погибли в ДТП с начала года в Атырауской области

    17 Июля 2023, 20:39

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области с начала года в ДТП погибли 54 человека, 202 получили травмы различной тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП региона, на территории области с начала года на дорогах произошло 155 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 54 человека и 202 получили травмы различной тяжести. Только в прошедшие субботу и воскресенье в области произошло два ДТП с человеческими жертвами - погибли 2 и 7 человек.

    «Практически все дорожно-транспортные происшествия на трассах связаны с человеческим фактором. Водители не соблюдают правила дорожного движения, превышают установленную скорость, используют мобильный телефон при управлении, нарушают требования маневра. Чаще всего ДТП совершают водители, предоставляющие услуги такси в центре города и районах. Для предотвращения незаконной службы такси департаментом полиции компетентным учреждениям было предложено ввести автобусы между районом и городом. Из многих районных центров области курсируют автобусы», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    В полиции напомнили, что виновный в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом привлекается к уголовной ответственности на основании статьи 345 Уголовного кодекса РК. По статье редусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК
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