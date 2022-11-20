Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    537 избирательных участков открылись в Восточном Казахстане

    20 Ноября 2022, 08:17

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области создано 537 избирательных участков, в том числе, 32 - в местах временного пребывания граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на инфоцентр ВКО.

    Всего, по данным областной избирательной комиссии, в области функционирует 549 избирательных комиссий, среди которых 12 территориальных, 537 участковых. В них работают 3609 членов комиссий, из них - 84 члена территориальных избирательных комиссий и 3525 членов участковых избирательных комиссий.

    Участки будут работать с 7:00 до 20:00 по местному времени.

    Проголосовать могут около 500 тысяч восточноказахстанцев, у которых есть избирательное право.

    Вместе с тем, наблюдение за ходом голосования осуществляют наблюдатели от общественных организаций, политических партий, доверенных лиц кандидатов в Президенты РК.
    Восточно-Казахстанская область Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жители Алматы относятся к выборам позитивно – наблюдатель из Франции
    Военнослужащие десантно-штурмовых войск проголосовали на выборах
    Сестры-близнецы проголосовали на выборах Президента в Темиртау
    Жители Байконура принимают активное участие в выборах Президента РК
    Популярное
    1 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    2 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    3 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    4 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    5 Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области
    Новости партнеров