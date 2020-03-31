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    532 пациента с коронавирусом: в Армении продлен усиленный режим ЧП

    31 Марта 2020, 20:01

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Как минимум на 10 дней в Армении продлен усиленный режим ЧП, подразумевающий ограничение на свободное передвижение граждан. Общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией достигло 532, при этом 30 человек уже вылечились, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с ростом числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении как минимум на 10 дней продлен усиленный режим ЧП, введенный 24 марта.

    «Вынуждены как минимум на 10 дней продлить строгие ограничения. Нас беспокоит статистика (распространения коронавирусной инфекции - прим. авт.). Перед нами стоит задача – этот процесс сделать максимально управляемым во избежание парализации системы здравоохранения. Поэтому призываем всех оставаться дома», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении на своей странице Facebook.

    В то же время Министерство здравоохранения Армении сообщает, что, по положению на утро 31 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении достигло 532, из которых 499 пациентов получают лечение, 30 пациентов выздоровели, трое скончались.

    Напомним, первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был зарегистрирован 1 марта. Коронавирус в Армении зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и Франции, а также контактировавших с ними уже в Армении лиц. В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране правительство Армении ввело режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля. С 24 марта в стране введен режим ограничения на свободное передвижение граждан.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Здравоохранение Безопасность Армения
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