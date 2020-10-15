Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    530 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Азербайджане

    15 Октября 2020, 19:30

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - По сообщению Оперативного штаба при правительстве страны, 15 октября в Азербайджане было зарегистрировано 530 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В то же время за последние сутки 101 пациент вылечился,скончались еще 3 человека. В целом, до сегодняшнего дня в стране общее число инфицированных коронавирусом составляло 43 280 человек, из них 39671 выздоровели, 619 - скончались, 2990 - продолжают лечение в специальных медучреждениях страны. За все время в Азербайджане проведено 1 млн 201 тысяча 924 теста на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

    Следует отметить, что в последние дни наблюдается резкое увеличение выявление числа инфицированных больных.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан принял участие в Международном фестивале национальных культур в Баку
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков