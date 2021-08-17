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53 казахстанца скончались от пневмонии с признаками коронавируса за сутки
17 Августа 2021 08:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15.08.2021 г. зафиксированы 53 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 15 человек выздоровел., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 65818, летальных случаев - 4092, выздоровевших - 56950.
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