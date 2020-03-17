53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 17 марта 1945 года, шел 1365-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. К 17 марта войска 2-го Белорусского фронта вклинились в оборону противника в районе Маршау и Загорщ.

Моравско-Остравская наступательная операция. К исходу 17 марта 38-я армия и 1-я гвардейская армия 4-го Украинского фронта вклинились во вражескую оборону противника на участке 15 километров на глубину 6 - 12 километров и понесли при этом большие потери. Противник перебросил к участку прорыва дополнительные силы. Армии 4-го Украинского фронта были вынуждены перейти к обороне.

Венская операция. 17 марта 46-я армия А.В. Петрушевского 2-го Украинского фронта и 2-й гвардейский механизированный корпус атаковали врага на левом крыле армии к югу от Дуная.

В течение 17 марта юго-западнее Кенигсберга советские войска, продолжая бои по уничтожению Восточно-Прусской группы немцев, заняли населенные пункты Бранденбург, Поплиттен, Першкен.

На Штеттинском направлении советские войска, продолжая бои по ликвидации плацдарма немцев на восточном берегу Одера, заняли населенные пункты Альтхоф, Берглянд, Вильхельмсфельде.

В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окружённой в городе группы войск противника.

17 марта 1945 года исполнилось 23 года Герою-казахстанцу Василию Нортенко, отличившемуся в январе 1945 года в боях под польским городом Радом.

Нортенко Василий Иванович родился 17 марта 1922 года в поселке Чаплино ныне Васильковского района Днепропетровской области. Окончил 7 классов и 2 курса Днепропетровского техникума физкультуры.

В июне 1941 года призван в РККА Васильковским райвоенкоматом Днепропетровской области. В сентябре 1942 года окончил танковое училище.

Командир взвода танков «Т-34» 65-го отдельного танкового полка (8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) лейтенант Василий Нортенко отличился в январе 1945 года в районе поселка Едлиньск, в 12 километрах севернее польского города Радом. Танкисты его взвода вступили в бой с двадцатью танками и самоходными орудиями врага, уничтожив тринадцать танков, двадцать три автомашины и до роты гитлеровцев. Лейтенант Нортенко лично уничтожил шесть танков и тринадцать автомашин с боеприпасами и до 45-и гитлеровцев. Противник в панике отошел, а советские части получили возможность без потерь продвинуться вперед.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество лейтенанту Нортенко Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7324).

После войны продолжал службу в армии. С 1954 года капитан В.И. Нортенко находился в запасе.

Жил и работал столяром в городе Туймазы (Башкортостан), затем переехал в город Семей (Казахстан). В последние годы жизни проживал в селе Краснощёково Алтайского края.

Умер 2 апреля 2003 года.

17 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 53 дня…

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань



