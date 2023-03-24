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    53 человека тушили горевшие тростники в пригороде Атырау

    24 Марта 2023, 12:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полтора гектара тростниковых зарослей - камыша горели в пригороде Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тростниковые заросли загорелись на берегу речки Перетаск, куда выходят огороды жителей улицы Шакимова. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на участки жителей. В результате пожара были частично повреждены дом и несколько хозяйственных построек - сараи, курятники теплица. Площадь горения камыша составляет 1,5 гектара. Учитывая опасность перехода огня на жилые дома, в ликвидации пожара были задействованы 53 человека и 12 единиц техники департамента по ЧС»,- сообщили в пресс-службе ведомства.

    Предварительная причина пожара - несоблюдение пожарной безопасности при сжигании мусора на одном из участков.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МЧС Пожар
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