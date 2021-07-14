НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О количестве зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с летальным исходом в разрезе регионов, по данным за 12 июля, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

53 человека скончались за сутки от коронавируса в Казахстане, согласно данным на 12 июля, из них: 15 человек - в Нур-Султане, 9 человек - в Карагандинской области, по 5 - Шымкенте и ЗКО, 4 - в Мангистауской области, по 3 - в Алматы и Акмолинской области, по 2 - ВКО, Атырауской и Павлодарских областях, по 1 - в Актюбинской, Жамбылкой и Костанайской областях.

Как сообщалось ранее, по данным на 12 июля, шесть человек скончались от пневмонии с отрицательным тестом на COVID-19.