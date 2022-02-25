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523 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

25 Февраля 2022 08:03
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523 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.⠀

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Всего в стране подтверждено 1 301 253 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 32,

в городе Алматы – 144,

в городе Шымкент – 6,

в Акмолинской области –20,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 48,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 25,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 41,

в Костанайской области – 49,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 36,

в СКО – 70,

в Туркестанской области – 4.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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