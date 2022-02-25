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523 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
25 Февраля 2022 08:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.⠀
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Всего в стране подтверждено 1 301 253 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 32,
в городе Алматы – 144,
в городе Шымкент – 6,
в Акмолинской области –20,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 48,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 25,
в Жамбылской области – 14,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 41,
в Костанайской области – 49,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 8,
в Павлодарской области – 36,
в СКО – 70,
в Туркестанской области – 4.
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