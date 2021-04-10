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    10:14, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    523 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии – Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 523 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ».

    «На 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 31 360 человек (30 640 КВИ+ и 720 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 505 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 855 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 523 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента; на аппарате ИВЛ – 95 пациентов», - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram .


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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