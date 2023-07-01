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    52 незаконных стройобъекта выявили в предгорье близ Алматы

    1 Июля 2023, 13:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управлением градостроительного контроля Алматы с сентября прошлого года в предгорной местности выявлено 52 незаконных объекта, виновные лица привлечены к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По 8 объектам судом приняты решения о сносе, по 23 ведутся судебные разбирательства о сносе и отмене разрешительных документов, по 21 ведутся подготовительные работы для подачи судебных исков», - сообщил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров на заседании Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции.

    Алишер Абдыкадыров отметил, что акиматом города на системной основе в рамках своей компетенции проводится работа по недопущению застройки в предгорных зонах, а также «точечной застройки».

    По его словам, в целях недопущения ухудшения экологической обстановки в июне 2022 года в решение маслихата «Об утверждении Плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории Алматы» внесены изменения, которые позволили ограничить этажность строительных объектов и запретить строительство на склонах крутизной более 15 градусов.

    Он также добавил, что в новом Генеральном плане до 2040 года, утвержденном Правительством РК в мае 2023 года, все пустующие земли предгорий были переведены в рекреационные зоны, где не предусматривается строительство.

    Ранее Антикором выявлены коррупционные риски в земельной и градостроительной сферах Алматы.

    Кроме того, за получение взятки в сумме 45 млн тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд начато досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя городского управления земельных отношений.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство
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