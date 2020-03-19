52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 19 марта 1945 года, шел 1367-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Прусская операция (1945). К 19 марта войска 3-го Белорусского фронта в ходе кровопролитных боев продвинулись на 15 - 20 километров. Плацдарм противника сократился до 30 километров по фронту и 7 -10 километров в глубину. Его боевые порядки стали насквозь простреливаться советской артиллерией и тяжелыми миномётами.

Восточно-Померанская операция. 19 марта 47-я армия и 2-я гвардейская танковая армия 1-го Белорусского фронта вышли к Одеру между Альтдаммом и Грайфенхагеном и рассекли альтдаммскую группировку противника на две части. Противник предпринял попытку ликвидировать вклинившиеся в его оборону советские войска и нанес два контрудара по сходящимся направлениям: из района Альтдамма на юг и из района Грайфенхаген на север. Но встречным ударом соединения 61, 47 и 2-й гвардейской танковой армий разбили контратакующие части противника.

2-й Украинский фронт. С 7 по 19 марта 40-я и 53-я советские и 1-я и 4-я румынские армии правого крыла 2-го Украинского фронта в ходе частной наступательной операции на территории Чехословакии, в трудных условиях горной местности отбросили противника за реку Грон и овладели городом Зволен.

Венская операция. С утра 19 марта в прорыв была введена 6-я гвардейская танковая армия А.Г. Кравченко.

В течение 19 марта юго-западнее Кенигсберга советские войска вели успешные бои по уничтожению Восточно-Прусской группы немцев и, продвигаясь к побережью залива Фриш-Гаф, заняли более 30 населенных пунктов.

В районе Бреслау советские войска продолжали бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника.

19 марта 1945 года Герой-казахстанец Иван Кутурга совершил подвиг, подбив два вражеских танка.

Кутурга Иван Васильевич родился 4 мая 1924 года в селе Корниловка (ныне — Иртышский район Павлодарской области ). После окончания восьми классов школы работал в совхозе. В сентябре 1942 года Кутурга был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Учился в Орловском пехотном училище, но не окончил его и в апреле 1943 года был направлен на фронт. К январю 1945 года младший сержант Иван Кутурга был наводчиком орудия 682-го артиллерийского полка 235-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время боев в Восточной Пруссии.

20 - 23 января 1945 года расчет Кутурги принимал активное участие в боях за населенные пункты Гросс-Фридрихсдорф и Лабиау (ныне — соответственно Гастеллово и Полесск Калининградской области).

19 марта 1945 года в бою у населенного пункта Куменен (ныне — Кумачево) Кутурга лично подбил два немецких танка.

6 - 9 апреля 1945 года он участвовал в боях за Кенигсберг, уничтожив 4 артиллерийских орудия, 8 пулеметов, 1 бронетранспортер, около 50 вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за «умелое выполнение боевых задач, мужество и героизм, проявленные в боях в Восточной Пруссии и при штурме Кенигсберга» младший сержант Иван Кутурга был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Кутурга продолжил службу в Советской Армии. В 1950 году он окончил Рязанское военное автомобильное училище, позднее — курсы политсостава. В 1964 году в звании подполковника Кутурга был уволен в запас. Проживал в Баку, работал военруком в местной школе. Умер 18 февраля 1987 года, похоронен на Аллее почетных захоронений в Баку.

В честь Кутурги названа улица в Иртышске.

19 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 52 дня…

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции