51 ребенок родился в Нур-Султане в международный женский день

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В международный женский день в Нур-Султане на свет появился 51 новорожденный, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
По информации Управления общественного здравоохранения столицы, за сутки, 8 марта в акушерских блоках городских стационаров на свет появился 51 малыш.
Как отмечается, уже два года подряд в этот день по рождаемости лидируют мальчики - 32 ребенка. Девочек - 19.
Все дети и их мамы чувствуют себя хорошо.
Напомним, в международный женский день в Алматы родилось 77 детей.