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    51 многоэтажный дом строят в Петропавловске

    27 Октября 2021, 22:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске идет строительство 51 многоэтажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил, что задача этого года – построить 340 тысяч квадратных метров жилья.

    «Если сравнивать с 2016 годом, то тогда сдали 164 тысячи квадратных метров жилья. По Петропавловску сейчас строится 51 многоквартирный жилой дом. Из них 22 – коммерческих. В микрорайоне «Жас оркен» идет строительство 12 домов. Начнем - еще семь. В микрорайоне «Береке» продолжится строительство арендного жилья. По улице Уалиханова строятся семь домов почти на 700 квартир», - рассказал глава региона.

    Коммерческое жилье возводит инвестор по улице Астана. Турецкая компания, которая занимается строительством многопрофильной больницы, намерена возводить и дома.

    По словам акима области, строительство современных многоэтажек с торговыми центрами предполагается по улице Жумабаева.

    «Продолжаем снос ветхого и старого жилья. 1,6 тысячи домов несли. Видим, что в рамках Комплексного плана за пять лет должны построить 21 тысячу квартир. Планы реализуемы. Есть потенциал, интерес застройщиков», - сказал К. Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Строительство Жилье
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