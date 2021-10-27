51 многоэтажный дом строят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске идет строительство 51 многоэтажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил, что задача этого года – построить 340 тысяч квадратных метров жилья.

«Если сравнивать с 2016 годом, то тогда сдали 164 тысячи квадратных метров жилья. По Петропавловску сейчас строится 51 многоквартирный жилой дом. Из них 22 – коммерческих. В микрорайоне «Жас оркен» идет строительство 12 домов. Начнем - еще семь. В микрорайоне «Береке» продолжится строительство арендного жилья. По улице Уалиханова строятся семь домов почти на 700 квартир», - рассказал глава региона.

Коммерческое жилье возводит инвестор по улице Астана. Турецкая компания, которая занимается строительством многопрофильной больницы, намерена возводить и дома.

По словам акима области, строительство современных многоэтажек с торговыми центрами предполагается по улице Жумабаева.

«Продолжаем снос ветхого и старого жилья. 1,6 тысячи домов несли. Видим, что в рамках Комплексного плана за пять лет должны построить 21 тысячу квартир. Планы реализуемы. Есть потенциал, интерес застройщиков», - сказал К. Аксакалов.