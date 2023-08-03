51-летняя женщина родила двойню в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Редкий случай рождения двойни у женщины в возрасте 51 года произошел в Городском перинатальном центре №2 в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как рассказывает заместитель директора Центра Кымбат Абдраимова, осуществить позднюю и очень желанную беременность женщине помогло искусственное оплодотворение (ЭКО). Она поступила в Городской перинатальный центр №2 в плановом порядке, проведено кесарево сечение после проведения соответствующих подготовительных мероприятий.

«Операция прошла успешно, без осложнений. Родилась девочка 2589 граммов и мальчик весом 2345 граммов. Счастливая мама чувствует себя хорошо, дети родились здоровыми», - отметила Кымбат Абдраимова.

После операции мама и малыши находились под контролем врачей-акушеров послеродового отделения и врачей-неонатологов отделения новорожденных детей.

На четвертый день после операции, учитывая стабильное состояние пациентки, отсутствие жалоб, нормальные показатели клинико-лабораторных данных, семью выписали домой.

«Не могу выразить свои эмоции словами. Мои 50 лет безуспешных попыток забеременеть наконец закончились. Я начала процесс искусственного (экстракорпорального) оплодотворения (ЭКО) после тщательного обследования и выявления всех возможных рисков. На этом этапе уже возникли трудности и беременность наступила только с третьей попытки ЭКО. Во время беременности при моем возрасте очень часто возникают проблемы с вынашиванием и обострением хронических заболеваний, а также присоединяются осложнения, связанные с беременностью двойней - это вдвойне тяжело, но я мечтала о детях», - рассказала женщина.