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51-летнего мужчину сбили насмерть в Нур-Султане

17 Августа 2021 10:08
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51-летнего мужчину сбили насмерть в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане произошло ДТП со смертельным исходом. 51-летний мужчина погиб на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«16 августа текущего года в 22 часа 21 минуту, 19-летний водитель, управляя автомашиной марки «TOYOTA CAMRY», следуя по проспекту Республики со стороны улицы Кенесары, допустил наезд на 51-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортных средств, в неустановленном месте», - прокомментировали в пресс-службе столичного департамента полиции.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.


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#Нур-Султан   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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