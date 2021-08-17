51-летнего мужчину сбили насмерть в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане произошло ДТП со смертельным исходом. 51-летний мужчина погиб на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«16 августа текущего года в 22 часа 21 минуту, 19-летний водитель, управляя автомашиной марки «TOYOTA CAMRY», следуя по проспекту Республики со стороны улицы Кенесары, допустил наезд на 51-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортных средств, в неустановленном месте», - прокомментировали в пресс-службе столичного департамента полиции.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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