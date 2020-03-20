51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда знаменосца Елгина из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 20 марта 1945 года, шел 1368-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Прусская операция (1945). 20 марта немецкое командование приняло решение об эвакуации войск 4-й армии в район Пиллау.

Восточно-Померанская операция. 20 марта 61-я армия овладела городом Альтдамм, а 47-я армия и 2-я гвардейская танковая армия 1-го Белорусского фронта завершали разгром группировки противника в районе Грайфенхаген. Противник начал отводить остатки альтдаммской группировки с восточного на западный берег Одера.

Верхне-Силезская наступательная операция. К 20 марта войска 1-го Украинского фронта расширили прорыв до 110 километров по фронту, продвинулись вперед на 50 километров, вышли в предгорья Судет и на некоторых участках пересекли германо-чехословацкую государственную границу, вступив на территорию Чехословакии.

Венская операция. 20 марта войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление в северном направлении на Товарош, подошли к Дунаю и прижали к реке эстергомскую группировку противника. Одновременно с этим Дунайская военная флотилия Г. Н. Холостякова прорвалась в глубину обороны противника, высадила десант на правом берегу Дуная, в районе Тата и отрезала пути отхода противника на запад. Наступление наземных войск активно поддерживалось 5-й воздушной армией С.К. Горюнова.

Войска ударной группировки 3-го Украинского фронта приблизились к озеру Балатон на расстояние 10 километрах и создали угрозу полного окружения танковой армии противника. 20 марта 27-я и 26-я армии перешли в наступление в направлениях на Польгарди и Лепшень.

Югославия. 20 марта перешла в наступление 4-я югославская армия, которая вышла на дальние подступы к Фиуме (Риека). В конце марта началось наступление 2-й и 3-й армий.

Войска 1-го Белорусского фронта после серьезных боев 20 марта ликвидировали сильно укрепленный плацдарм немцев на правом берегу реки Одер восточнее Штеттина.

20 марта 1945 года исполнилось 23 года Тоганбаю Каумбаеву, 26 лет – Гавриилу Кирдищеву, 27 лет - Тимофею Васильеву, 28 лет – Александру Гуцало. В этот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР Андрею Елгину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Все они были казахстанцами.

Васильев Тимофей Петрович родился 20 марта 1918 года в селе Белокаменка (ныне — Глубоковский район Восточно-Казахстанской области). В 1933 году он окончил начальную школу, после чего работал в колхозе в Вологодской области. В 1938 году Васильев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Принимал участие в советско-финской войне. С апреля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Волховском и Карельском фронтах. С сентября 1944 года младший сержант Тимофей Васильев командовал отделением 3-й стрелковой роты 311-го стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта. Отличился во время освобождения Мурманской области.

9 октября 1944 года в ходе переправы через реку Титовка в Мурманской области Васильев первым в своем подразделении форсировал ее. Отделение под его руководством захватило плацдарм на западном берегу реки и удерживало его до подхода подкреплений, отбив шесть вражеских контратак, несмотря на непрекращающийся обстрел минометов и артиллерии, и авиационные налеты. В бою Васильев получил ранение, но поля боя не покинул, продолжая управлять вверенным ему подразделением. Когда полковые подразделения переправились на плацдарм, Васильев принял участие в атаке, только потом согласившись отправиться в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Тимофей Васильев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5528.

В 1945 году Васильев был демобилизован, после чего работал в Белоусовском рудоуправлении и на машиностроительном заводе в городе Усть-Каменогорске. Позднее переехал в город Мелитополь Запорожской области.

Скончался 8 июня 2004 года.

Был также награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также рядом медалей.

Гуцало Александр Семенович родился 20 марта 1917 года в Актюбинске.

Окончил 8 классов Актюбинской железнодорожной школы. После этого его родители переехали в г. Тихорецк Краснодарского края, где Александр учился на рабфаке и одновременно занимался в аэроклубе. Работал токарем.

В Красной Армии с 1937 года. Окончил Грозненскую авиационную школу стрелков-бомбардиров, а в 1941 — Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. В боях Великой Отечественной войны - с декабря 1941 года.

Штурман 845-го истребительного авиационного полка капитан Александр Гуцало совершил 494 боевых вылета, провел 52 воздушных боя, сбил лично 11 и в группе 2 самолета противника.

После войны продолжил служить в Военно-Воздушных Силах СССР.

Умер 28 января 1946 года.

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 года. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского и Отечественной войны 1-й степени, а также медалями.

На здании ПТУ № 12 в Тихорецке Герою установлена мемориальная доска. В честь Гуцало названа улица в Актобе.

Елгин Андрей Николаевич родился 2 февраля 1898 года в селе Качиры (ныне село Теренколь Павлодарской области). Участвовал в гражданской войне, в 1929 году одним из первых вступил в колхоз. Работал бригадиром. В предвоенный год его избирают заместителем председателя колхоза Путь Ленина. В Красную Армию был призван Максимо-Горьковским (Качирским) райвоенкоматом 29 сентября 1941 года. Командир отделения автоматчиков 611-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт.

...В 1944 году в непрерывных боях за город Гольдап в Восточной Пруссии гитлеровцам удалось замкнуть кольцо окружения. Получен приказ пробиваться из города. Знамя полка поручено нести знаменосцу - старшему сержанту Андрею Николаевичу Елгину. С ним небольшая группа бойцов, автомат да гранаты. Знамя спрятано на груди. Впереди вражеский пулемет, слева озеро. В результате дерзкой атаки пулемет уничтожен, но Елгин остался один, тяжелораненый. Собрав последние силы, он пробирается к позициям своих войск. Осветив местность ракетами, гитлеровцы обнаружили сержанта, решили взять в плен. Утром, когда наши отбили высоту, они нашли знаменосца. Вокруг него лежало девять убитых гитлеровцев. Сам он получил второе ранение - смертельное, но честь и святыня 611-го Минского ордена Александра Невского стрелкового полка - Знамя части, осталось у него на груди.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1945 года Андрею Николаевичу Елгину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем Героя названы средняя школа и улица в Теренколе. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Его именем названа улица в городах Павлодар и Алматы. Установлен бюст Героя на площади Победы в городе Павлодаре.

Каумбаев Тоганбай родился 20 марта 1922 года в селе Чиммкорган Кызыл-Кумского района Южно-Казахстанской области.

Окончил 6 классов, работал чабаном в совхозе.

В армию призван в январе 1942 года Кызылкумским райвоенкоматом Южно-Казахстанской области Казахской ССР. На фронте — с апреля 1942 года.

Воевал командиром отделения 20-й отдельной разведывательной роты 69-й стрелковой Севской дивизии 65-й армии Центрального фронта, сержант.

В 1944 году Каумбаев окончил курсы младших лейтенантов.

В 1946 году вышел в запас в звании старшего лейтенанта. В 1948 году окончил Алма-Атинскую юридическую школу. В 1962 году — советскую партийную школу.

Работал гидротехником в совхозе Шардара Чимкентской области.

Скончался 11 июля 2014 года в Шымкенте.

Командир отделения 20-й отдельной разведывательной роты (69-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) комсомолец сержант Тоганбай Каумбаев 15 октября 1943 года с группой разведчиков форсировал реку Днепр южнее поселка городского типа Лоев Лоевского района Гомельской области. Захватив рубеж на правом берегу Днепра, отделение удерживало его, обеспечивая высадку десанта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Каумбаеву Тоганбаю присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1625).

Кирдищев Гавриил Федотович родился 20 марта 1919 года в селе Приозерное ныне Аккольского района Акмолинской области. Окончил школу-семилетку, затем — железнодорожную школу ФЗУ в городе Петропавловске. Работал слесарем в паровозном депо станции Петропавловск.

В 1938 году призван в пограничные войска НКВД, срочную службу проходил на заставах в Армении и на Камчатке. В 1941 году был переведен в 205-й стрелковый полк войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности (Горький). В 1942 году окончил краткосрочные офицерские курсы (курсы младших лейтенантов) Саратовского училища войск НКВД.

В начале 1944 года был назначен заместителем начальника 8-й заставы 13-го пограничного полка, а затем ее начальником. Застава охраняла тылы советских войск, освобождавших территорию Украины, Беларуси и Прибалтики.

1 июля 1944 года в ходе проверки постов им была обнаружена вражеская группа численностью до роты, двигавшаяся в сторону боевого охранения. Застава, в составе 30 человек, под командованием Кирдищева, вступила в бой, в результате которого 34 гитлеровца, в том числе 6 офицеров, было уничтожено, а 24 взято в плен.

13 июля 1944 года застава следовала в деревню Пусталовку Виленского уезда. Боковое охранение сообщило, что в направлении деревни движется фашистский отряд численностью до 300 человек. Гавриил Кирдищев решил принять бой. Завязалась ожесточенная перестрелка, в ходе которой была дана команда ослабить, а затем прекратить огонь, чтобы создать видимость уничтожения заставы. Подпустив фашистов на 50-70 метров, пограничники обрушили на них шквальный огонь, уничтожив основные силы врага, и поднялись в контратаку.

В ходе атаки командир заставы был тяжело ранен, продолжая руководить боем. Младший лейтенант Кирдищев был доставлен в 544 медсанбат, где скончался от ранения в грудь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Кирдищеву Гавриилу Федотовичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награжден орденом Ленина (24.03.1945, посмертно).

Прах Г.Ф. Кирдищева покоится в братской могиле Мемориального ансамбля в память о советских воинах Великой Отечественной войны на Антакальнисе.

15 мая 1975 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР № 319-20 от 15 мая 1975 года имя Кирдищева присвоено пограничной заставе «Налычево» на Камчатке, где он служил до войны. Он был навечно зачислен в списки личного состава, на заставе установлен его бюст.

Его именем названы улицы в Алексеевке, в Петропавловске-Камчатском.

В 2008 году его именем названа средняя школа Целиноградского района Акмолинской области.

26 мая 2008 года имя Кирдищева присвоено школе № 28 Петропавловска-Камчатского.

Также в честь Кирдищева назван теплоход Дальневосточного морского пароходства (в строю с 1976), один из рыболовецких траулеров предприятия «Камчаттралфлот».

20 марта 1945 года до нашей Победы оставался 51 день…

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции