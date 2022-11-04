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51 человек заболел коронавирусом за сутки в Казахстане

4 Ноября 2022, 08:39
51 человек заболел коронавирусом за сутки в Казахстане
4 Ноября 2022, 08:39

51 человек заболел коронавирусом за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявили 51 случай заболевания коронавирусом. На сегодня лечение от КВИ продолжают получать 735 человек (–590+ и 145 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

«Из них в стационарах находится 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 656 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – четыре пациента, в состоянии крайней степени тяжести – три пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент», - говорится в сообщении.


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