08:15, 17 Март 2022 | GMT +6
509 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране выздоровело 1 283 129 человека от COVID-19:
в городе Нур-Султане - 2,
в городе Алматы - 48,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 4,
в Актюбинской области - 25,
в Алматинской области - 135,
в Атырауской области - 12,
в ВКО - 19,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 185,
в Карагандинской области - 27,
в Костанайской области - 32,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 6,
в СКО - 14,
в Туркестанской области - 0.