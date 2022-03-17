509 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране выздоровело 1 283 129 человека от COVID-19:

в городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 48,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 4,

в Актюбинской области - 25,

в Алматинской области - 135,

в Атырауской области - 12,

в ВКО - 19,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 185,

в Карагандинской области - 27,

в Костанайской области - 32,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 6,

в СКО - 14,

в Туркестанской области - 0.