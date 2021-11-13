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    5000 сельских школ модернизируют в Казахстане к 2025 году

    13 Ноября 2021, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для улучшения качества образования на селе планируется к 2025 году модернизировать 5000 школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для улучшения качества образования на селе планируется к 2025 году провести модернизацию 5000 школ, это 95 % сельских школ. Из 5000 школ в 2021 году будут модернизированы 1015 школ, в 2022 году - 1003 школы, в 2023 году - 994 школы, в 2024 году - 994 школы, в 2025 году - 994 школы», - говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос депутата Сената Ахылбека Куришбаева.

    Всего на модернизацию 5000 школ запланированы средства из местного бюджета на сумму более 51,4 млрд тенге.

    «Модернизация сельских школ включает проведение капитального и текущего ремонта, оснащение школ предметными кабинетами, школьной мебелью, модернизацию школьных библиотек и столовых, обеспечение высокоскоростным интернетом, а также безопасных и комфортных условий для детей», - отметил Премьер-Министр.

    Аскар Мамин проинформировал, что Министерством образования и науки совместно с акиматами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента проведен детальный анализ потребности в строительстве школ на ближайшие 5 лет с учетом софинансирования новой модели строительства школ и разработан план-график строительства 800 школ на 2021-2025 годы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Образование Модернизация 3.0 Аскар Мамин
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