5000 алматинцев смогут бесплатно обучиться онлайн-курсам от ведущих университетов мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5000 бесплатных лицензий сoursera.org будут предоставлены алматинцам для повышения квалификации. Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил руководитель управления цифровизации Баян Конирбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня для получения образования необязательно физически присутствовать на лекциях и на практических занятиях в учебном заведении. Есть множество сайтов и сервисов, с помощью которых можно учиться и получать образование, не выходя из дома. Крупнейшим и наиболее авторитетным из таких сервисов является Coursera.

Управление цифровизации и Центр занятости Алматы достигли соглашения с компанией Coursera об оказании возможности пройти курсы 5000 человек на бесплатной основе, предоставляемых от ведущих университетов мира. Согласно договоренности, бесплатный доступ будет предоставлен до 31 декабря 2020 года, но только для тех пользователей, которые пройдут процесс регистрации до 30 сентября 2020.

Coursera — это платформа онлайн-образования, который предлагает онлайн-курсы лучших университетов по всему миру. В настоящее время она имеет более 200 партнеров из 48 стран. Этими партнерами являются университеты, такие как Стэнфорд, Пенсильванский, Принстонский, Мичиганский, Пекинский университеты. Coursera также начала сотрудничать с такими компаниями, как IBM, Google и PwC — эти компании также запускают курсы по Coursera.

Курсы содержат в себе задания, еженедельные тесты и финальный экзамен, по окончанию курса вы получаете сертификат. Продолжительность курсов составляет от 6 до 10 недель, в зависимости от выбранной программы.

Онлайн–платформа удобна еще и тем, что все материалы находятся в одном месте. Здесь и словарь, и комплекс упражнений – все объединено в систему, где легко и просто осуществлять поиск необходимого курса. Курсы подходят как для новичков, так и для тех, кто хочет улучшить свой уровень.

Для того чтобы пройти курсы от лучших образовательных площадок мира, достаточно отправить заявку на almaty.coursera@mail.kz с обязательным указанием вашей Ф.И.О, рода деятельности и электронного адреса.

«Далее, на Ваш электронный адрес придет сообщение о приглашении. После регистрации, вы можете выбирать любые курсы, представленные на сайте по таким направлениям как IT, прикладные и гуманитарные науки, экономика, медицина, менеджмент и маркетинг, и т.д.

После заявки ответ к вам придёт в течении 5 дней. Если вы не пользуетесь вашим кабинетом более двух недель, то ваша подписка аннулируется. Лимит по количеству обучающихся составляет 5000 человек», - объяснил Баян Конирбаев.

Он также подчеркнул, что онлайн-курсы доступны только алматинцам.