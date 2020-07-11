500 упаковок лекарств на 4,7 млн тенге изъяли у работников фармкомпании и аптек Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в реализации лекарственных средств по завышенным ценам уличены работники фармацевтических компании и аптек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департаментом экономических расследований по Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК проводятся мероприятия по установлению лиц причастных к созданию искусственного дефицита лекарственных средств.

9 июля уличены недобросовестные работники фармацевтических компаний и аптек, занимающиеся реализацией лекарственных средств по завышенным ценам на теневом рынке.

Социальная опасность обусловлена удержанием лекарственных средств на складах до наступления явного дефицита медикаментов. При дефиците согласно рыночным условиям цены растут.

Недобросовестные фармацевты не поставляют необходимое количество медикаментов в аптечные сети, а реализуют их на теневом рынке на 30-50 процентов дороже.

В ходе мероприятий обнаружены медикаменты «Ингавирин», «Азитромицин», «Зомакс» в количестве 500 упаковок на сумму 4,7 млн.тенге.

По указанному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса (незаконное предпринимательство).

Департамент экономических расследований по городу Алматы информирует, что незаконная предпринимательская деятельность, преследуется законом.