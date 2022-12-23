500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно намерены строить в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 500 тысяч квадратных метров жилья в год, а в ближайшие три года - свыше 1,5 тысячи квадратных метров жилья намерены строить в Костанайской области. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, выступая на инвестиционном форуме с участием строительных компаний региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно мы должны строить порядка 500 тысяч квадратных метров жилья. За три года мы должны построить 1500 квадратных метров, то есть 45 тысяч жителей нашей области должны быть обеспечены жильем, - сообщил аким области. — Кроме того, эту работу надо проводить во всех регионах области. Мы провели анализ и у нас в каждом районе есть дома, которые сегодня стоят неиспользуемые. На сегодня определен 51 объект, который подлежит реставрации, реконструкции под жилье. За три года мы проведем реконструкцию зданий, будет построено 1500 квартир или жильем обеспечены будут 5,5 тысячи человек. На эти цели мы готовы направить из областного бюджета более 2 млрд тенге. Наша задача - восстановить заброшенные дома, что позволит сэкономить бюджетные средства и улучшить вид внешний вид городов и населенных пунктов. Понятно, что реставрация намного дешевле выйдет, чем новое строительство».

В целом, в предстоящем году местные власти намерены акцентировать внимание и направить силы на строительство жилья в селах.

«В этом году должен быть принят закон, который поможет реализовать механизм строительства жилья в селах по условиям 50/50. Все акимы районов должны отработать с сельхозтоваропроизводителями, чтобы определить объемы, сколько мы будем строить. Мы готовы выделить средства на эти работы», - подытожил К. Аксакалов.



