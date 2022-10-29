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    500 школ нового формата построят в Казахстане

    29 Октября 2022, 14:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Планами по строительству школ нового формата и межрайонных поликлиник поделился заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас реализуется проект «Комфортные школы». В ближайшие три года мы планируем построить более 500 школ совершенно нового формата. 2,6 трлн тенге государство выделит на них из бюджета. Появятся 32 межрайонные поликлиники. Принцип достаточно простой: любого больного в эту районную поликлинику мы должны доставить в течение часа», - сказал Серик Жумангарин на встрече с общественностью и бизнес-сообществом Костанайской области.

    Ранее С. Жумангарин разъяснил механизм работы социального кошелька.

    «Социальный кошелек предусматривает не только денежные меры поддержки. Там будут и немонетарные меры. К примеру, вы сходили на прием к врачу в рамках ГОБМП – вам придет сообщение о том, что у вас в социальном кошельке появился ваучер на покупку рецепта согласно оплате врача. Либо у вас появился ваучер – отрывной талон – на питание вашего ребенка в школе. Все эти меры реализованы, они сейчас пилотируются, и с 1 января мы переходим на социальный кошелек», - сказал Серик Жумангарин.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Костанайская область Образование Строительство
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