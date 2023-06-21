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    500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области

    21 Июня 2023, 01:19

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За безопасностью выпускников будут следить около 500 сотрудников полиции в Акмолинской области. Стражи порядка будут охранять школы и патрулировать кафе и рестораны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности полицейские региона будут с 20 по 22 июня во время проведения выпускных вечеров. Cтражи порядка будут дежурить в 265 школах и 44 кафе, ресторанах, клубах и т.п.

    «При подготовке к обеспечению общественного порядка сотрудниками полиции проведен комплекс организационных мероприятий. За образовательными организациями закреплены 450 сотрудников полиции и 159 автопатрулей, которые будут обеспечивать правопорядок в период мероприятия. Во время проведения праздничных мероприятий полицейские будут дежурить как в школах, так и на улицах», - сообщили в ведомстве.

    Полицейские региона обратились к самим выпускникам, их родителям и администрации образовательных учреждений, отметив недопустимость распития спиртного школьниками и взрослыми в общественных местах. Стражи порядка будут проверять в день выпускного питейные заведения на предмет нахождения в них несовершеннолетних без сопровождения родителей.

    «Если выпускник в состоянии алкогольного опьянения будет замечен на улице, он будет доставлен в подразделение по делам несовершеннолетних, где в отношении родителей будет составлен протокол об административном правонарушении. Также подростки, достигшие 16 лет, будут оштрафованы за распитие алкогольных напитков в общественных местах», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Безопасность МВД РК Общество школа
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