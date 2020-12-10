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    500 молодых исследователей смогут пройти стажировку в ведущих научных центрах мира

    10 Декабря 2020, 18:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодым казахстанским исследователям предоставят 500 грантов для прохождения стажировки в ведущих научных центрах мира. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручения Главы государства для поддержки перспективных молодых исследователей будут выделены 500 грантов для прохождения стажировки в ведущих научных центрах мира, а также предоставлены 1 тысячи грантов для молодых ученых по проекту «Жас ғалым», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в целях поддержки молодых ученых в рамках грантового финансирования на 2020-2022 годы были привлечены 914 молодых ученых в возрасте до 40 лет, в том числе 303 доктора PhD и 57 магистрантов на реализацию проектов на общую сумму 18,014 млрд тенге.

    «В соответствии с Законом «О науке» научным работникам, выполняющим государственное задание или государственный заказ на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, из государственного бюджета устанавливается ежемесячная доплата за ученые степени в размере 17-кратного месячного расчетного показателя (47 226 тенге на 2020 год), установленного законом о республиканском бюджете, для кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю в размере 34-кратного месячного расчетного показателя (94 452 тенге на 2020 год)», - отметил зампремьера.

    «В целях повышения заработной платы ученых и для самостоятельного определения фонда оплаты труда семь казенных предприятий преобразованы в государственные предприятия на хозяйственном ведении», - заключил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Наука
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