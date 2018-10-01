Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 19 °С
Алматы: 22 °С
USD 367.20 EUR 422.21
RUB 5.54 CNY 53.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

500 млрд тенге получит обрабатывающая промышленность РК

5 Октября 2018 11:50 272
Поделиться:
500 млрд тенге получит обрабатывающая промышленность РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Правительству РК направить в течение следующих трех лет в обрабатывающую промышленность дополнительно 500 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Президент поручил внедрить балльную систему платы труда с 2019 года
Полный текст Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана Модернизация МВД изменит всю систему - политолог о Послании Президента

«Поручаю Правительству на поддержку обрабатывающей промышленности и не сырьевого экспорта в течение следующих трех лет направить дополнительно 500 миллиардов тенге. Нацбанку для решения задач доступного кредитования приоритетных проектов поручаю предоставить долгосрочную тенговую ликвидность банкам в размере не менее 600 миллиардов тенге», - сказал Президент Казахстана, выступая с ежегодным Посланием народу страны.

Но Правительство и Национальный банк, предупредил Глава государства, должны выделять эти деньги под жестким контролем.

«Эти долгосрочные кредиты должны идти, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, Премьер-Министр РК), на те объекты, которые мы укажем. (...) Я сам буду каждый день следить, я вам скажу, какой контроль я установлю. Правительство совместно с Нацбанком отвечают, чтобы эти деньги были израсходованы туда, куда надо», - пояснил Президент.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив