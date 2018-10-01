500 млрд тенге получит обрабатывающая промышленность РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Правительству РК направить в течение следующих трех лет в обрабатывающую промышленность дополнительно 500 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Поручаю Правительству на поддержку обрабатывающей промышленности и не сырьевого экспорта в течение следующих трех лет направить дополнительно 500 миллиардов тенге. Нацбанку для решения задач доступного кредитования приоритетных проектов поручаю предоставить долгосрочную тенговую ликвидность банкам в размере не менее 600 миллиардов тенге», - сказал Президент Казахстана, выступая с ежегодным Посланием народу страны.
Но Правительство и Национальный банк, предупредил Глава государства, должны выделять эти деньги под жестким контролем.
«Эти долгосрочные кредиты должны идти, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, Премьер-Министр РК), на те объекты, которые мы укажем. (...) Я сам буду каждый день следить, я вам скажу, какой контроль я установлю. Правительство совместно с Нацбанком отвечают, чтобы эти деньги были израсходованы туда, куда надо», - пояснил Президент.
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