$500 млн готов потратить инвестор на внедрение 5G в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Высокоскоростной интернет 5G будет внедрен в РК с помощью Северного инвестиционного банка. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такие проекты есть. Согласно данным национальной компании «Казахинвест» перечень проектов собран. Вообще, пул проектов превышает 1 млрд евро, ну, это понятно. Конкретные проекты будут определяться в ходе переговоров, также в ходе переговоров будут определяться размер ставок, льготный период, преимущества для казахстанского содержания и другие условия. Среди проектов, которые находятся в стадии проработки, назову следующие. Это внедрение высокоскоростной сети пятого поколения 5G. Предполагается, что инвестор будет со стороны Финляндии – Nokia, почти 500 млн долларов. 5G – это важный элемент искусственного интеллекта. Вы знаете, что даже операции хирурги могут проводить дистанционно только при условии, что есть высокоскоростной интернет, который позволяет руководить скальпелем из другой точки планеты, благодаря именно скоростной системе 5G», – сказал Р.Даленов.

По его словам, также предполагается получить займ для реализации проекта по производству технического кремния в Павлодарской области, стоимостью 130 млн долларов. Инвестором будут Объединенные Арабские Эмираты. Есть также польский проект по тепличному комплексу в Туркестанской области на 26 млн долларов. Среди проектов есть мясоперерабатывающий комбинат, на 22 млн долларов, в Акмолинской области, инвестор – Дания, а также проект строительства керамического завода на 128 млн долларов в Кызылординской области.

На заседании одобрен проект Закона «О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан». Соглашение позволяет открыть деятельность Северного инвестиционного банка для финансирования инвестиционных проектов в Казахстане. Северный инвестиционный банк является многосторонним банком развития, членами которого являются страны Скандинавии и Балтии. Основными направлениями финансирования Северного инвестиционного банка являются такие сектора, как энергетика, «зеленая» экономика, телекоммуникации, транспорт, различные отрасли промышленности, сельское хозяйство, здравоохранение, малый и средний бизнес. Соглашением устанавливаются нормы по конвертируемости валюты и переводам денежных средств, проведению тендеров, освобождению активов и доходов Северного инвестиционного банка от налогообложения.